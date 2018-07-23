قرقاش : قطر غيرت خطاب الخليج السياسي إلى الأسوأ

أكد وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، أنور قرقاش ، في معرض تعليقه على اللافتات المنددة بزيارة أمير قطر إلى بريطانيا، أن السحر انقلب “على الساحر”.

وقال قرقاش في تغريدات على “تويتر”: “نحن نرى اللافتات الإعلانية المعادية لزيارة أمير قطر إلى بريطانيا، لا يسعنا إلا أن نقول انقلب السحر على الساحر، وقبل ذلك تبني الإعلام الرخيص والحسابات الوهمية والذباب الإلكتروني، فكما تدين تدان والفارق أن المرتبك اختار دعم التطرّف والإرهاب”.

وأضاف: “للأسف قطر غيرت الخطاب السياسي في الخليج ودوله إلى الأسوأ، فالأساليب التي تبنتها وموّلتها أصبحت الآن العرف والقاعدة، بعيدا عن الاحترام والمراعاة التي ميزّت التعامل السياسي في الخليج العربي، واليوم تعاني الدوحة كما عان جيرانها من ممارساتها”.

وختم قرقاش: “مصير خطاب التناقضات القاع، فكيف تتبنى الديمقراطية وأنت لم تخض انتخابا يتيما؟ وكيف تتصدر المواقف القومية المقاومة وأنت ملك التطبيع؟ وكيف تتوقع أن تغدر بجيرانك وأن يستمر صبرهم؟ المرتبك اكتشف متأخرا أن ثمن سياسته الغادرة باهض للغاية”.