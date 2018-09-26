قرقاش: مليشيا حزب الله تسعى للزج بلبنان في أزمة اليمن

أبوظبي ــ وكالات

أكد وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، الدكتور أنور بن محمد قرقاش، أن مليشيا حزب الله تسعى إلى الزج بلبنان في أزمة اليمن، وهذا خط أحمر. وقال قرقاش في تصريحات تلفزيونية، إن هناك بعدا إيرانيا في أزمة اليمن لم يكن موجودا في الأزمات السابقة، مؤكدا أنه” لن نسمح بتكوين مليشيا حزب الله جديدة في اليمن”. وأضاف وزير الدولة الإماراتي أن مليشيا حزب الله في لبنان تكونت بدعم إيراني مباشر، موضحا أن تدخل المليشيا في اليمن هو امتداد لمحاولات النظام الإيراني المستمرة لزعزعة استقرار المنطقة.

وتابع قرقاش أن آخر ما تسعى إليه المليشيات الانقلابية والإرهابية في اليمن هو الوصول لحل سياسي للأزمة، الأمر الذي دلل عليه مشهد مشاورات السلام الأخيرة في جنيف.

وكشف قرقاش أنه منذ انطلاق عاصفة الحزم في اليمن مارس 2015 قام التحالف العربي لدعم الشرعية بالإبقاء على خطوط الاتصال مفتوحة مع حزب المؤتمر في اليمن، بزعامة الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح.

وأوضح قرقاش “الاتصالات مع حزب صالح لم تنقطع، لرؤيتنا في أن العلاقات بينه وبين مليشيا الحوثي غير طبيعية ولم تكن لتدوم أبدا وستنتهي بمأساة”.وأشار وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية إلى أن اليمن عانى تاريخياً من عدم الاستقرار.