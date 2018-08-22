قرقاش : نجاح الحج أسقط إسطوانة العار والتسييس الإيرانية القطرية

أكد وزير خارجية الإمارات الدكتور أنور قرقاش ، أن نجاح موسم الحج، أثبت فشل محاولات التسييس ، التي التي أطلقتها حكومة قطر وإيران .

وقال قرقاش في تغريدة له عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل تويتر، مساء الأربعاء: “أمام النجاح العظيم لموسم الحج، سقطت محاولات التسييس الصغيرة والمرتبكة سقوطًا مريعًا”.

وتابع أن “أسطوانة العار والتسييس بدأت إيرانية، وانضمت قطر إليها، لتفشل فشلها الذريع”، ووجه قرقاش الشكر للملك سلمان قائلًا: “كل التقدير لخادم الحرمين الشريفين والدولة السعودية، على النجاح الكبير الذي تحقق بالإرادة والتنظيم”.