قروض تمويل للعيادات والصيدليات البيطرية

الرياض- البلاد

أطلق صندوق التنمية الزراعية امس، منتج جديد يهدف إلى تمويل العيادات والصيدليات البيطرية وخلق فرص عمل في القطاعات الزراعية والبيطرية، بالتعاون مع وزارة البيئة والمياه والزراعة، ومعهد الملك سلمان لريادة الأعمال. وأكد مدير عام صندوق التنمية الزراعية منير بن فهد السهلي أن تمويل العيادات والصيدليات البيطرية تُعد أحد برامج دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة التي يمولها الصندوق، وهي إحدى مخرجات مبادرة تطوير المنتجات من ضمن مباردة التحول الاستراتيجي للصندوق بما يتماشى مع برنامج التحول الوطني2020 ورؤية المملكة 2030، مستهدفة تنمية قدراتهم، بالإضافة إلى تمكين الشباب من دخول سوق العمل.

مرتبط