قريباً..مايكروسوفت ستوقف إصدارت سكايب القديمة على ويندوز وماك

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لا يخفي علي أحد التطور الهائل الذي تقوم به عملاقة البرمجيات مايكروسوفت في برنامجها للتراسل سكايب.

ومن ضمن خطتها لفرض هذا التطوير الحادث ببرنامج التراسل سكايب أخذت هذا القرار:

حيث أعلنت شركة مايكروسوفت مؤخراً أنها تنوي إنهاء الإصدارات القديمة من سكايب.

وهذه محاولات جادة منها لدفع المستخدمين لسكايب إلى تنزيل الإصدارات الحديثة التي أطلقتها مايكروسوفت.

وقد أعلنت عملاقة البرمجيات مايكروسوفت هذا في منشور على مدونة سكايب…

إنه اعتبارا ًمن يوم 1 مارس المقبل مستخدمي نظام التشغيل ويندوز لن يستطيعوا استعمال الإصدار 7.16 والأقدم منه من برنامج سكايب.

وأيضا مستخدمي نظامالتشغيل ماك لن يستطيعوا استعمال الإصدار 7.16 والأقدم منه من برنامج سكايب.

وأضافت مايكروسوفت: “إذا كنت واحداً من أولئك المستخدمين، فكل ما عليك فعله هو تنزيل التحديث الجديد”.

يقول الكثير من المحللين أن هذا لقرار الذي اتخذته مايكروسوفت يأتي في إطار استراتيجيتها للتحول بسكايب من خدمة للتواصل بين الأفراد…

إلي منصة عصرية للتواصل بين الشركات والأفراد مع التوجيه والتركيز أكثر علي الأجهزة المحمولة.

والجدير بالذكر أن مايكروسوفت لم تخفي هذا بل أعلنت أنه خطوة مهمة يجب اتخذها لتطور سكايب.

وأضافت بعض التحسينات والمزايا الجديدة، بما في ذلك تحسين الأداء والجودة .

وجاء ذلك من خلال إعادة تصميم البنية التحتية للبرنامج وجعله أسرع في الأداء والاستجابة.

ومن المزايا الجديدة التي أضافتها مايكروسوفت التالي:

مكالمات الفيديو الجماعية عبر الأجهزة المحمولة. المحادثات المرئية الجماعية. حفظ رسائل الفيديو. إمكانية مشاركة الملفات سحابياً.