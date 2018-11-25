قسطرة ناجحة لتمدد كيسي منفجر بشرايين الكليتين لشاب

نجح بفضل الله فريق طبي متخصص بمدينة الملك عبد الله الطبية بالعاصمة المقدسة في إجراء قسطرة عاجلة لشاب كان يعاني من حالة نادرة لتمدد كيسي متعدد منفجر بشرايين الكليتين سبب له نزيف حاد وتجمع دموي حول الكليتين.

وفور وصول المريض للمدينة تم عمل التحاليل اللازمة بصورة عاجلة وتحضير المريض وغرفة العمليات وذلك لعمل قسطرة وسد الشرايين الدقيقة المغذية للتمددات حيث تمت السيطرة على النزيف بدون مضاعفات واستغرقت العملية قرابة الساعتين تكللت ولله الحمد والمنة بالنجاح.

كما تم عمل متابعات بعناية للحالة اشتملت على إشاعات وتحاليل أظهرت نجاح كامل للعملية وتحسن للحالة العامة للمريض حيث تم بعدها نقله للمستشفى المحول منه لإكمال الرعاية الطبية لما بعد العملية وهو يتمتع بأتم الصحة والعافية ولله الحمد.