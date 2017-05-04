قصاصة تاريخية لصحيفة (البلاد) تشعل (تويتر)

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جدة ــ البلاد

ليس بمستغرب احتفاء مواقع التواصل الاجتماعي بصحيفة “البلاد” سيما ما تعرض من مواد تاريخية، تجعل منها بلا أدنى شك موسوعة طبوغرافية مليئة بعناصر الجذب الصحفي الموثق لتاريخ الأمة السعودية.

واشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي، سيما تطبيق التدوينات القصيرة “تويتر” بصورة لقصاصة ورقية تاريخية، من صفحة “البلاد زمان” ، تعلن فيها على صدر صفحته الرئيسية نبأ وفاة الملك المؤسس الراحل، عبدالعزيز آل سعود ” طيب الله ثراه”.

ووفقا للصورة، جاء خبر وفاة الملك عبد العزيز آل سعود – رحمه الله- والذي وافته المنية في عام 1953 م الموافق عام 1373هـ فى الجانب الايمين.

وعلى يسار الصفحة الرئيسية جاء نبأ إعلان المبايعة للملك سعود بن عبدالعزيز –رحمه الله- ملكا على المملكة العربية السعودية، والذي أعلن بدوره تنصيب الأمير فيصل بن عبدالعزيز – رحمه الله- وليا للعهد حينها.

وشدد النشطاء علي أهمية الحفاظ على هذه النسخ القديمة لما تمثله من إرث تاريخي عريق يمكن نقله للأجيال الجديدة.