قصة الشعار الأصفر والأسود بدأت من السودان

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جدة-عبدالعزيز عركوك

عقب اختيار أول مجلس لإدارة شؤون النادي برئاسة علي سلطان- يرحمة الله- تم التواصل لاسم النادي ليكون الاتحاد ولم يتبق سوى اختيار الشعار والألوان وهنا وقع الاتحاديون في مشكلة لأنهم لم يستطيعوا اختيار الألوان بدون تواجد الملابس الرياضية، والمعروف أن مدينة جدة لم يكن بها محلات لبيع الملابس الرياضية،

وفي تلك الفترة تم تكليف لاعب الفريق وعضو مجلس الإدارة إسماعيل زهران والذي كان له أعمال تجارية في السودان بأن يكلف أحد أصدقائه وهو إبراهيم حمودة بالبحث عن شعار مناسب للفريق، غير أن الأخير أبرق لإدارة نادي الاتحاد عقب وصوله للسودان بأنه لم يجد في كافة المحال الرياضية سوى قمصان مخططة طوليا باللونين الأسود والأصفر وبأكمام طويلة وبدون شورتات،

ولم يقم بشرائها حتى يعرف رأي إدارة النادي التي وافقت من أجل بدء التدريبات بصورة رسمية وإجراء المباريات، وحينها قام اللاعبون بتفصيل سراويل كانت في بادئ الأمر باللون الأسود ثم سرعان ما تم تبديلها للأبيض باقتراح من حمزة فتيحي وكان اللاعبون يضعون القبعات والمناديل على رؤوسهم وكان لا يزال هذا الشعار بألوانه المميزة يسكن وجدان الاتحاديين والذي يتألف من لونين، وهما من أفضل الألوان حيث يرمز الأسود في اللغة العربية إلى الشرف والمجد، أما الأصفر فيرمز إلى الذهب.