(قصة خلود) يستعرض عناية المملكة بالمصحف الشريف

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الدمام – البلاد

استعرضت فعاليات معرض ” قصة خلود ” الذي نظمه قسم الدراسات القرآنية بكلية التربية في جامعة الإمام عبدالرحمن الفيصل بالدمام ، في صالة كليتي التربية والعلوم بمجمع كليات البنات بالريّان، جهود المملكة في خدمة المصحف الشريف .

ويعد المعرض الذي اختتم مؤخراً، من الأنشطة اللامنهجية المقدمة من طالبات القسم ، الذي احتوى على سبعة أركان؛ بدءاً من الأركان التعريفية ، وبيان أهمية القرآن في تقويم حياة الفرد المسلم ، وعظمة كتاب الله ، مروراً بحال القرآن في عصر الخلفاء الراشدين ، ومراحل جمعه ، ثم تسليط الضوء على جهود المملكة في كتابة المصحف الشريف وطبعه في مجمع الملك فهد لطباعة المصحف , والتعريف بقسم الدراسات القرآنية وأهم مقرراته ، واحتوى النشاط على أركان تفاعلية مع الطالبات لتقويمِ قراءتهن لقِصار السور بالإضافة إلى استعراض بعض الأخطاء الشائعة في نطق كلمات القرآن ، حيث شهد المعرض إقبالاً كبيراً من الطالبات وأعضاء هيئة التدريس؛ إذ تجاوز عدد الزائرات ٥٠٠ مستفيدة من منسوبات الجامعة .

وأوضحت وكيلة كلية التربية الدكتورة أماني الغامدي، أن قسم الدراسات القرآنية اعتاد على تقديم الأنشطة النوعية ، حيث جاء هذا النشاط ” معرض قصة خلود ” لتعميق فهم المستفيدات لقصة جمع القرآن الكريم ، و تاريخ منشأ القراءات المتعددة ، متماشياً مع وصية الرسول- صلى الله عليه و سلم- بشأن حفظ كتاب الله و تدبره، مما جعله صادقاً و هادفاً، و يصل إلى القلب ويفيد الجميع في أمور دينهم .