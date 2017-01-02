قصف جوي واشتباكات رغم الهدنة في سوريا

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بيروت -رويترز

قال الجيش التركي أمس: إن طائرات حربية ومدفعية تركية قصفت أهدافا لتنظيم داعش في سوريا، فقتلت 22 من عناصر التنظيم، فيما قصف الطيران الروسي عناصر داعش قرب مدينة الباب التي يسيطرون عليها.

وفي استعراض لعملياته العسكرية دعما لمقاتلي المعارضة في شمال سوريا، أضاف الجيش: إن الطيران الروسي دمر أهدافا للتنظيم في منطقة دير قاق التي تقع على بعد ثمانية كيلومترات جنوب غربي الباب.

كما أعلن تنظيم داعش يوم الأحد مسؤوليته عن الهجوم الانتحاري في مدينة طرطوس السورية الساحلية، والذي ذكرت وسائل الإعلام الرسمية السورية أنه أودى بحياة ضابطي أمن.

من جهة أخرى قال المرصد السوري لحقوق الإنسان ومسلحون من المعارضة: إن طائرات حربية تابعة للحكومة السورية استأنفت قصف وادي بردى قرب دمشق بعد نحو 24 ساعة من توقف الغارات.

وشهد اتفاق الهدنة الذي توسطت فيه روسيا وتركيا وحظي بترحيب بالإجماع في مجلس الأمن الدولي انتهاكات متكررة منذ سريانه؛ إذ يتبادل طرفا الصراع الاتهامات.

وحذر مقاتلو المعارضة من أنهم سيتخلون عن الهدنة إذا استمرت انتهاكات الحكومة وطلبوا من الروس الذين يدعمون الرئيس السوري بشار الأسد إيقاف هجمات الجيش والفصائل المسلحة الداعمة له في وادي بردى بحلول الثامنة مساء.

وتوقف القصف قبل الموعد المذكور لكن استمرت بعض الاشتباكات وعاد القصف مرة أخرى.

ولم يتضح، هل سيتخلى المعارضون عن الهدنة نتيجة للقصف.

وكغيره من اتفاقات الهدنة السابقة في سوريا شهد وقف إطلاق النار انتهاكات منذ بدايته واندلاع أعمال عنف في بعض المناطق، لكنه صمد في معظم المناطق.

وقال متحدث باسم جماعة جيش النصر المعارضة والمرصد السوري لحقوق الإنسان: إن الغارات ضربت مناطق في وادي بردى؛ حيث شن الجيش السوري وحلفاؤه عملية منذ أكثر من أسبوع.

وقال محمد رشيد المتحدث باسم جيش النصر: إن قوات الحكومة والفصائل المتحالفة معها شنت هجوما عنيفا وحاولت الإغارة على وادي بردى من التلال القريبة.

وقال الإعلام السوري الرسمي والمرصد السوري: إن المئات من المدنيين غادروا الوادي في اليوم السابق قاصدين مناطق قريبة خاضعة للحكومة.

وقال المرصد ومسؤولون في المعارضة: إن طائرات تابعة للحكومة نفذت ضربات جوية عديدة في وقت سابق يوم الأحد في ريف حلب الجنوبي.

وقال المرصد: إن قوات الحكومة تقدمت أيضا خلال الليل في منطقة الغوطة الشرقية قرب دمشق وسيطرت على عشر مزارع.

وقال مسؤول آخر بالمعارضة: إن الاشتباكات الأقل حدة لن تعرقل بالضرورة الهدنة لكنه أكد أن الضربات الجوية “انتهاك واضح” لها.

وقالت وزارة الدفاع الروسية: إن المعارضة انتهكت الهدنة عدة مرات.

وتعكس الهدنة الأخيرة- وهو أول اتفاق لا تشارك فيه الولايات المتحدة أو الأمم المتحدة – نمو نفوذ روسيا الدبلوماسي بعد حملتها الجوية التي ساعدت قوات الحكومة السورية على استعادة مدينة حلب في شمال البلاد الشهر الماضي.