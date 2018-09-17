قصف مواقع مليشيا الحوثي في محافظة البيضاء

قصفت مدفعية الجيش الوطني اليمني اليوم مواقع المليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، في جبهة الملاجم شرقي محافظة البيضاء وسط البيضاء.

وأفاد مصدر ميداني في تصريح لموقع / سبتمبر نت / الناطق باسم وزارة الدفاع اليمنية أن مدفعية الجيش تمكنت صباح اليوم من تدمير طقم تابع للمليشيا في عقبة البياض الاستراتيجية ومقتل كل من كانوا على متنه.

وأضاف أن الجيش الوطني اليمني يخوض معركة محتدمة مع المليشيا الانقلابية في عقبة البياض الاستراتيجية، بينما تستميت الأخيرة على المنطقة باعتبارها آخر حصونها في منطقة الملاجم.