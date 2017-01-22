قضية إلتون تشتعل من جديد  .. الاحتراف ترفض والقادسية واثق والفتح يشكر

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متابعة – حمود الزهراني

رفضت لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين التابعة لاتحاد كرة القدم، قيد اللاعب البرازيلي إلتون جوزيه في كشوفات نادي القادسية، وقالت اللجنة: إنها ستصدر بيانا تفصيليا بشأن القضية.

جاء إعلان لجنة الاحتراف بعدما أحالت اللجنة المشكلة لدراسة قضية قيد اللاعب في كشوف نادي القادسية، الموضوع برمته إلى لجنة الاحتراف، وطالبتها بحسم الأمر خلال 24 ساعة انتهت مساء أمس.

وأكدت لجنة الاحتراف أنها ستقوم بإصدار بيان، تكشف فيه أسباب رفض قيد اللاعب ضمن كشوفات نادي القادسية، وكذلك تفاصيل قضيته مع نادي الفتح والمحطات التي مرت بها الأزمة.

وكان إلتون قد قرر مغادرة نادي الفتح دون إكمال مدة عقده احتجاجا على عدم تسلمه مستحقاته المالية لدى النادي، الأمر الذي أدى إلى نشوب نزاع بين الفتح واللاعب أمام اللجان المختصة بالاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”.

وقبل حسم هذا النزاع، فاجأ نادي القادسية الجميع بإعلانه توقيع إلتون جوزيه على عقد جديد، ليلعب بموجبه ضمن صفوفه اعتبارا من فترة الانتقالات الشتوية الحالية، وذلك على الرغم من صدور قرار سابق لذلك من لجنة الاحتراف بمنع اللاعب من اللعب لأي نادٍ سعودي، إلا بعد حصوله على موافقة خطية من نادي الفتح.