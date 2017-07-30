قطارات “سار” تنقل 4,06 مليون طن من المعادن

سجلت قطارات الشركة السعودية للخطوط الحديدية (سار) للمعادن، ارتفاعاً ملحوظاً في معدلات نقل الفوسفات والبوكسايت بنسبة بلغت 27 % في النصف الأول من العام الجاري 2017م، مقارنة بكميات النقل للمدة نفسها من العام الماضي.

وأوضح الرئيس التنفيذي لـ(سار) د. بشار المالك، أن قطارات المعادن نقلت ما مجموعه 23,683,134 طن، من الفوسفات والبوكسايت والكبريت المصهور وحمض الفوسفوريك التجاري خلال الفترة من مايو 2011م حتى يونيو 2017م.

وأكد المالك أن شركة (سار)، نجحت في رفع طاقتها التشغيلية لخط التعدين ما مكنها من تحقيق الطاقة الإستيعابية الإضافية التي تلبي احتياج شريكها الإستراتيجي شركة (معادن)، مضيفاً أن قطارات (سار) للمعادن حققت ارتفاعاً ملحوظاً في معدلات نقل الفوسفات والبوكسايت بنسبة بلغت 27 % ، في النصف الأول من هذا العام، مقارنة بكميات النقل للمدة نفسها من العام الماضي 2016م.

وقال المالك إن قطارات المعادن نقلت 4,06 مليون طن في النصف الأول لعام 2017م ، مقارنةً بـ 3,21 مليون طن للمدة نفسها من عام 2016 م، منوهاً بما حققه قطاع التشغيل في الشركة من نمو كبير في كميات النقل لمعادن الفوسفات والبوكسايت خلال هذا العام .