قطار الحرمين مدهش.. معاملة راقية وخدمات ممتازة

جدة -عبدالهادي المالكي

تصوير- محمد الحربي

توافد المسافرون إلى محطات قطار الحرمين في كل من مكة المكرمة وجدة ومدينة الملك عبدالله الاقتصادية والمدينة المنورة وسط احتفالات بهيجة وعروض شعبية ومظاهر احتفالية للركاب وذلك بعد اعلان انطلاق أولى رحلاته التجارية التجريبية ولمدة أربعة أيام في الأسبوع حتى بداية العام الميلادي القادم لتصبح طوال أيام الأسبوع.

والتقت (البلاد) بعدد من المسافرين حيث قال بركة الشمري من حائل:” أول مرة اركب القطار وقد ذهلت به من حيث الاستقبال سواء في المحطات أو داخل القطار بالإضافة إلى حسن الضيافة وتسهيل أمور الحجز عبر منافذ البيع”، أما عبدالاله التويجري من الرياض فقال:”ما شاهدته أعلى مما كنت اتوقع من حيث الخدمات وبالرغم من انه في اول انطلاقته ولكن استطاعت إدارة السكك الحديد تلافي جميع الأخطاء التي تأتي مع بداية انطلاقة كل مشروع”.

وفي لقاء مع القادمين من رحلة المدينة المنورة قال احمد المالكي لـ(البلاد):” سافرت بالقطار من مكة الى المدينة المنورة ومن المدينة الى جدة والحمد لله كانت الخدمات ممتازة طوال الرحلتين وممتعة ومريحة وشعرنا بالأمان وعدم الخوف فيها اكثر من الطيران بحيث لا تلحظ أي توتر على المسافرين كما أن الخدمات راقية وجيدة في الصالات التي مررنا بها طوال الرحلة سواء كان من ناحية الاستقبال أو التوديع حيث توقفنا ثلاث وقفات الأولى في جدة والثانية في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية والثالثة في المدينة المنورة والعكس. وانا اعتبر انطلاقة القطار وبهذه البداية الجيدة دليل على أن القادم أجمل بإذن الله.

بالنسبة للوقت فلا يوجد هناك فارق كبير عن السيارة بالنسبة للوصول وذلك لكونه في بدايته حيث استغرقنا قرابة الساعتين ولكن حسب ما ذكر أنه من الفترة القادمة سوف يتم زيادة سرعة القطار الى اكثر من ذلك ويختصر الوقت إلى ساعة وخمسين دقيقة واشكر حكومة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين على ما يولونه من رعاية واهتمام في مجال النقل بكافة وسائله والمشاريع القائمة خير شاهد على ذلك والذي كان قبلها مطار الملك عبدالعزيز الدولي الجديد وهذه المشاريع هي ضربة على عين كل حاقد على هذا البلد العظيم وعلى مواطنيه”.

من جهته قال المهندس هاني الجحدلي المشرف على القطارات لـ “البلاد”:” الرحلات 4 أيام في الأسبوع وهي الخميس والجمعة والسبت والأحد وذلك حتى نهاية العام الميلادي الحالي ومع بداية 2019م سوف تكون الرحلات يومية كذلك سيتم زيادة عدد الرحلات في اليوم الواحد مع الأشهر القادمة من العام الجديد بشكل تدريجي. وبالنسبة لمواقيت الرحلات فهي دقيقة جداً وفي الموعد بالضبط ما لم تأت مؤثرات خارجية كسوء الأحوال الجوية المفاجئة.. ولكن سوف يكون هناك احتياطات لمثل هذه الأمور.

أما الطريق على السكة الجديدة من بدايته من مكة وحتى نهايته في المدينة المنورة فهو مؤمن بشكل كامل بسياج حديدي لا يسمح بدخول أي عائق في طريق القطار سواء كان حيوانات أو عابرين وقد تم عمل مخارج ومعابر في مواقع معينة للمواشي والسيارات على امتداد السكة”.

وعن اغلبية ركاب القطار قال: “بحكم ان القطار ما بين المدينة ومكة في الغالب نجد الركاب من الذين قدموا للعمرة من الخارج يرغبون في الزيارة للمسجد الحرام او العكس والحمد لله لم نواجه أي مشاكل الى الآن والأمور تسير حسب ما خطط لها منذ بداية قص التذكرة وحتى وصول الراكب الى جهته وتوجد ست محطات كهربائية لامداد القطار بالكهرباء على امتداد السكة الحديد”.

وأضاف الجحدلي:” لدينا عناية خاصة بذوي الاحتياجات الخاصة منذ نزولهم من السيارة وحت صعودهم الى عربة القطار مرورا بالحجز وقد تم تخصيص عربات لهذه الفئة الغالية علينا مجهزة تجهيزاً كاملاً سواء من ناحية الطاولات أو الخدمات المباشرة وحتى دورات المياه.”