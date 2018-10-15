قطار الشمال .. نقلة هائلة لاقتصاد المملكة

القاهرة – محمد عمر

لا تزال خطى المملكة نحو تعزيز التقدم الاقتصادي مستمرة على جميع الأصعدة، ولأنه لا تنمية أو تطور اقتصادي من دون شبكة نقل قوية، فقد ولد مشروع “قطار الشمال” لتوسيع دائرة تغطية شبكة الخطوط الحديدية.

وينفذ مشروع “قطار الشمال” تزامنًا مع التطور الكبير الذي تشهده صناعة التعدين، والنمو المطرد لمخرجات قطاع البتروكيماويات داخل المملكة، كما أنه تأكيد لخطة ومسار الشركة السعودية للخطوط الحديدية “سار” منذ إنشائها قبل نحو 11 عامًا، إذ نفذت الشركة أحد أضخم شبكات الخطوط الحديدية على مستوى المنطقة.

ويبلغ طول الشبكة في المشروع 2.750 كيلو متر ويشمل قسمين، الأول الجزء الشرقي والثاني الجزء الشمالي. ويشمل الجزء الشرقي ربط مرافق المعالجة والتصدير في ميناء رأس الخير بالمنطقة الشرقية بميناء الملك عبد العزيز بمدينة الدمام، مرورًا بمدينة الجبيل الصناعية وميناء الملك فهد الصناعي والميناء التجاري فيها.

كما يضم إنشاء شبكة داخلية بالجبيل الصناعية. وستعمل هذه المشاريع عند اكتمالها على دعم مرافق صناعات البتروكيماويات بالجبيل بإيصال المواد الخام إليها ونقل منتجاتها إلى مختلف الأسواق المحلية و الموانئ بهدف التصدير عبر ربط هذه الشبكة بمشروع قطار الشمال.

ويشمل الجزء الشرقي ثلاثة مشاريع، الأول هو الخط الحديدي بين رأس الخير – الجبيل، حيث يتم ربط مدينتي الجبيل الصناعية ورأس الخير التعدينية بالخط الحديدي لنقل المنتجات الصناعية بينهما. وسيتم نقل منتجات مصانع الفوسفات من مدينة رأس الخير إلى مدينة الجبيل، بينما سيتم نقل المواد البتروكيميائية التي تحتاجها مصانع مدينة راس الخير في عملياتها الصناعية من المصانع البتروكيميائية من مدينة الجبيل.

أما المشروع الثاني فهو خط الحديدي بين الجبيل – الدمام، ومن خلاله يتم ربط مدينتي الجبيل والدمام ضمن خط حديدي يبلغ إجمالي طوله (107) كم. وسيعمل هذا الخط على خدمة النقل التجاري بين موانئ الجبيل الصناعية ومناطق الشحن بالمؤسسة العامة للخطوط الحديدية. كما سينقل منتجات مصانع مدينة الجبيل الصناعية إلى ميناء الملك فهد الصناعي ومختلف الأسواق المحلية عبر مشروع قطار الشمال.

ويخص المشروع الثالث شبكة السكة الحديد داخل مدينة الجبيل الصناعية، إذ تم التنسيق مع الهيئة الملكية للجبيل وينبع بربط مصانع مدينة الجبيل بمينائها التجاري وبميناء الملك فهد الصناعي، وربطها كذلك بميناء الملك عبدالعزيز بالدمام وبمصانع رأس الخير.

وبخصوص الجزء الشمالي، فإن المشروع يعد تأكيد لمشاركة “سار” في تطوير مدينة وعد الشمال في الحدود الشمالية من خلال مشروع الخط الحديدي لربط المدينة والمباني التابعة لها.