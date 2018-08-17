قطار المشاعر ينقل 350 ألف حاج في رحلة التصعيد لمشعر عرفات

ينقل قطار المشاعر خلال موسم حج هذا العام 1439 هـ، 350 ألف حاج في رحلة التصعيد من مشعر منى لمشعر عرفات.

وتنطلق أولى رحلات القطاع في تمام الساعة الـ 12 منتصف ليلة الثامن من شهر ذي الحجة 1439 هـ .

وأوضح المتحدث الرسمي لهيئة تطوير مكة المكرمة المهندس جلال كعكي، أن الهيئة بدأت في وقت سابق بيع التذاكر بمبلغ 250 ريالاً , مفيداً أن التذكرة ” عبارة عن أسوارة ” تشمل جميع محطات القطار بالمشاعر المقدسة , وسيستفيد منها وفقاً لتوزيع وزارة الحج والعمرة، حجاج الداخل ودول مجلس التعاون الخليجي والدول العربية , وحجاج مؤسسة جنوب آسيا , وتركيا , وأوربا , وأمريكا.

وبين أن مسافة الرحلة من مشعر عرفات إلى مشعر منى مروراً بمشعر مزدلفة , إذ ينقل القطار في الرحلة الواحدة ثلاثة آلاف حاج موزعين على 12 عربة.

وأفاد أنه تم تصنيف أساور قطار المشاعر الى خمسة الوان،خصص اللون الازرق للمشغلين في جميع المحطات، والأصفر لأيام التشريق، واللون الأسود لمحطات رقم واحد في مشعر “منى , ومزدلفة ,وعرفات”، والأبيض لمحطات القطار رقم “2” في المشاعر الثلاثة، إلى جانب اللون الأحمر لمحطات القطار المختلفة في أرجاء المشاعر المقدسة.

وأشار المهندس كعكي، أن القطار ينقل الحجاج عبر تسع محطات موزعة على أرجاء المشاعر بمعدل ثلاث محطات في كل مشعر،وتبلغ مسافة رحلة القطار 18 كيلو متراً من مشعر عرفات الى منى مرورا بمشعر مزدلفة.