قطاعات حكومية تناقش الفرص التطوعية

الرياض – البلاد

نظمت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ممثلة بالإدارة العامة للتطوع ورشة عمل بعنوان “تصميم نوعية الفرص التطوعية”، بمشاركة الجهات ذات العلاقة والمهتمين في مجال التطوع.

ويأتي إقامة الوزارة لهذه الورشة انطلاقاً من أهمية تكاملية العمل وتنظيم الجهود بين القطاعات في مجال العمل التطوعي، وتناولت الورشة تصميم نوعية الفرص التطوعية التي ستدرج في البوابة الوطنية للتطوع وهي أحد مشاريع مبادرة “بناء منظومة للمشاركة التطوعية” المنبثقة من إحدى أهداف برنامج التحول الوطني وهو هدف “تشجيع العمل التطوعي”، حيث تم مناقشة البنود والبيانات اللازمة في إدخال الفرص التطوعية وتصنيفها ومجالاتها وبعض متطلبات البوابة للمتطوعين وللجهات الموفرة للفرص ونوعية الفرص التطوعية.

وشارك في الورشة عدد من المهتمين ومسؤولي العمل التطوعي في القطاع الحكومي والمتمثل في “التعليم، والصحة، والإسكان، والمديرية العامة للدفاع المدني”، كما شارك في الورشة عدد كبير من الجهات في القطاع غير الربحي من جمعيات ومؤسسات ولجان أهلية باعتبارهم شركاء النجاح.