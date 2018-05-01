قطاع توزيع المياه في المملكة يبرم 19 عقداً خلال مارس الماضي بأكثر من نصف مليار ريال

أعلن قطاع توزيع المياه في المملكة أنه أبرم 19 عقداً لتنفيذ مشروعات تنموية في مختلف المناطق بأكثر من 550 مليون ريال خلال شهر مارس 2018م، وذلك لتطوير البنى التحتية لقطاعي المياه والمعالجة البيئية، وفق خطط التحول الوطني 2020، ورؤية المملكة 2030، وترجمة لتوجيهات حكومة خادم الحرمين الشريفين بتوفير الرفاهية والخدمات للمواطنين.

وأوضح القطاع, أن الـ 19 عقداً توزعت حسب الهيكلة الجديدة للقطاع؛ إذ خصص لقطاع الوسطى والغربية 6 مشروعات بتكلفة تجاوزت 106 ملايين ريال، وسيتم تنفيذ هذه المشروعات في منطقة مكة المكرمة، حيث تضمنت تمديد شبكة الصرف الصحي وملحقاتها بمخطط الإسكان التنموي بمحافظة بحرة، وعقد تنفيذ شبكة مياه القنفذة، وعقد تنفيذ خزان أرضي بسعة 20 ألف م3 مع محطة أشياب لخدمة مركز السيل الكبير، وعقد استكمال مياه محافظة حلي وتنفيذ توصيلات منزلية للمرحلة الأولى، وعقد إنشاء خزان من الخرسانة المسلحة بسعة 20 ألف م3 بمحافظة تربة، وعقد تنفيذ شبكة مياه مدينة رابغ وبعض الخطوط الفرعية وتوصيلات منزلية ونقاط لربط محافظة رابغ بمنطقة مكة المكرمة.

وسينفذُ القطاع الشمالي والشمالي الغربي, 8 مشروعات بتكلفة تتجاوز 196 مليون ريال، حيث خصص لمنطقة المدينة المنورة 3 مشروعات، ومنطقة القصيم 5 مشروعات، تضمنت عقد توريد أنابيب بولي إيثلين وملحقاتها في قرى منطقة المدينة المنورة، وعقد مشروع تنفيذ خزان المياه الاستراتيجي بالمهد، وعقد تنفيذ خطوط تفريغ المياه الرئيسية من خزان شوران (الجزء الأول)، وتنفيذ محطة ضخ خزان القرعاء غرب مدينة بريدة رقم (5) مرحلة أولى، وعقد مشروع إنشاء شبكات وتوصيلات صرف صحي منزلية شرق مدينة بريدة، وعقد تنفيذ خزان مياه استراتيجي وملحقاته شرق مدينة بريدة رقم -8- مرحلة أولى، وعقد سفلتة الحفريات الناتجة عن أعمال الصيانة الطارئة للشبكات بالبكرية، وعقد الخدمات الهندسية والاستشارية للإشراف على مشروعات المياه بمحافظات ومراكز القصيم.

كما أبرمت 3 عقود للقطاع الجنوبي بتكلفة تتجاوز 15 مليون ريال، تضمنت هذه المشروعات عقد إيصال مياه الصرف الصحي المعالج إلى مشتل الإدارة العامة للزراعة بلعصان وموقعين بوادي بن هشبل، وعقد تشغيل وصيانة شبكات الصرف الصحي بخميس مشيط، وعقد معالجة طفح مياه الصرف الصحي بوسط خميس مشيط.

أما في المنطقة الشرقية, فسيتم تنفيذ مشروعين، هما عقد تطوير وتحسين أداء الفوترة وأنظمة قراءة العدادات بالدمام والخبر، وعقد الصرف الصحي لضاحية الملك فهد غرب طريق أبو حدرية بالدمام (المرحلة الأولى)، حيث بلغت تكلفة المشروعات أكثر من 233 مليون ريال.

وأكد قطاع توزيع المياه, حرصه على تطوير الخدمات التي يقدمها لعملائه في مناطق المملكة كافة، مؤكداً أن هذه المشروعات تأتي ضمن خطط استراتيجيته المستقبلية التطويرية لتقديم خدماته وفق أفضل المعايير العالمية.