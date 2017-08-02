قطر تفشل في أزمة الطيران وستفشل في تسييس الحج

عواصم ــ وكالات

رفض مجلس منظمة الطيران المدني الدولي (الإيكاو) الشكوى المقدمة من قطر ، وفقاً لاتفاقية الطيران المدني الدولي (شيكاغو 1944) والتي تمنح الدول الأعضاء الحق ببحث أية مسألة تتعلق بالاتفاقية. جاء ذلك خلال الجلسة الاستثنائية للمجلس وشاركت المملكة بوفد برئاسة عبدالحكيم بن محمد التميمي رئيس الهيئة العامة للطيران المدني.

وافتتح رئيس مجلس المنظمة الجلسة بتأكيده على تجنب الخوض في الأمور السياسية والالتزام بالأمور الفنية التي هي من اختصاص منظمة الإيكاو.

إلى ذلك قال أنور قرقاش، وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، أن فشل قطر في تسييس ملف (الإيكاو) إنذار مبكّر وسيفشل معه التوجه الكارثي لتسييس الحج، معتبرا أن الحل يكمن في المراجعة الصريحة لتراكم أخطاء في حق المنطقة والجار.

اقتصاديا قالت وكالة “بلومبرج” الاخبارية الامريكية ان علامات الإجهاد بدأت واضحة على الاقتصاد القطري وذلك بعدما اظهرت بيانات مصرف قطر المركزي ان صافي احتياطي النقد الأجنبي لديه تراجع 10,4 مليار دولار في يونيو إلى 24,4 مليار دولار.

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