قطر تلجأ إلى “عمليات سوداء” للفوز باستضافة كأس العالم

قالت صحيفة بريطانية الأحد إن قطر استخدمت حملة دعائية سرية صنفتها بـ”العمليات السوداء” لتقويض عروض الملفات المنافسة على حق استضافة مونديال 2022، في انتهاك لقواعد الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”.

وأشارت صحيفة “صنداي تايمز” إلى أن رسائل البريد الإلكتروني المبلغ عنها من قبل شخص لم تكشف هويته، تُبين أن فريق الملف القطري دفع لشركة علاقات عامة وعملاء سابقين في وكالة المخابرات المركزية الأميركية “سي آي أيه” لنشر “دعاية مزيفة” بشأن المنافسين الرئيسيين أستراليا والولايات المتحدة أثناء الحملة لاستضافة نهائيات 2022 التي نالتها قطر. وقالت الصحيفة إن استراتيجية قطر كانت تتمثل في توظيف أفراد ذوي نفوذ من أجل مهاجمة الملفين المنافسين في بلديهما، مما خلق انطباعا بـ”غياب أي دعم” لاستضافة كأس العالم من قبل مواطني الدولتين.

ويحظر “فيفا”، على الملفات المرشحة تقديم “أي بيان كتابي أو شفوي من أي نوع، سواء كان مناوئا أو غير ذلك، حول العروض أو الترشيحات لأي اتحاد عضو أخر” بموجب القواعد الارشادية.

لكن إحدى الرسائل الإلكترونية التي تم تسريبها والتي قالت “صنداي تايمز” إنها حصلت عليها، تظهر بحسب الأخيرة بأن قطر كانت على علم بالمؤامرات لنشر “السم” ضد المنافسين الآخرين في السباق لاستضافة النهائيات التي ذهب حق استضافتها الى قطر في ديسمبر 2010.

وبينت الصحيفة البريطانية أن الاستراتيجية القطرية ذهبت الى حد التخطيط لتبني الكونغرس الأميركي قرار حول الآثار “الضارة” لمقترح استضافة كأس العالم في الولايات المتحدة خلال أسبوع التصويت، وكذلك الدفع لبروفيسور أميركي مبلغ 9000 دولار من أجل كتابة تقرير عن العبء الاقتصادي الذي قد تفرضه البطولة على الولايات المتحدة. وكشفت “صنداي تايمز” عن أن الوثائق سربت إلى الصحيفة من قبل أحد المخبرين الذي عمل مع قطر في حملة الترشح لاستضافة كأس العالم 2022.