قطر تلهب مشاعر المغردين بحملة (حلب لبيك)

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قررت الحكومة القطرية تكريس فعاليات اليوم الوطني للدولة لنصرة وإغاثة المدنيين في حلب الذين خضعوا لحصار مرير، وقصف عنيف قبل تهجيرهم من ديارهم.

وأعلنت مؤسسات خيرية قطرية عن حملة واسعة لنصرة سوريا، ووضعت مئة صندوق لجمع التبرعات في الأسواق والمجمعات والأماكن العامة.

وصرحت جمعية “قطر الخيرية” أن “ملتقى قطر الخيرية الإنساني الأول لدعم الشعب الفلسطيني” تمكن من جمع تبرعات ضخمة من داخل قطر وخارجها وصلت إلى 100 مليون دولار.

وتفاعلا مع الحدث، دشن مغردون عدة وسوم لتهنئة قطر بعيدها الوطني والاحتفاء بالتبرعات التي خصصت لأهل حلب.