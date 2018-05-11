قطع إمدادات الحوثيين في تعز .. وفرار جماعي من جبهات كتاف

تعز ــ وكالات

قتل نحو 60 مسلحا من ميليشيات الحوثي الإيراني في جبهة الساحل الغربي اليمني خلال الساعات الـ48 الماضية، في وقت شهدت جبهة كتاف فرار مسلحي الميليشيا الانقلابية.

وكانت قوات الشرعية قد تقدمت بإسناد من قوات التحالف باتجاه مدينة البرح، وأحكمت سيطرتها على أهم الطرق الرئيسية نحو جبهة كهبوب والعمري وعزان والمنصورة وصنفه والوازعية، وسط فرار جماعي للمليشيات من جبهات القتال.

وضيقت قوات المقاومة اليمنية الخناق على الحوثيين في مدينة البرح، ما دفعهم للهروب تاركين خلفهم عتادهم وأسلحتهم.

وبحسب مصادر عسكرية تهدف قوات الجيش والمقاومة من خلال العملية العسكرية المتواصلة إلى الالتحام مع قوات الجيش والمقاومة في جبهة الكدحة ومنطقة المعافر لاستكمال تحرير الريف الغربي لمحافظة تعز وفك الحصار عن مدينتها من الجهة الغربية وتأمين جبهة الساحل الغربي باتجاه مدينة الحديدة

وكان الجيش اليمني قد حرر مناطق جديدة في مديرية كتاف شرق محافظة صعدة معقل جماعة الحوثي الانقلابية.

وأوضح مصدر عسكري يمني في تصريح نشره موقع الجيش اليمني الشرعي، قوات الجيش حررت مناطق واسعة في الوادي أهمهما قرية ومدرسة الصوح وتبة السفينة وعدد من المواقع في ميمنة الجبهة بعد معارك خاضتها مع ميليشيا الحوثي الانقلابية أسفرت عن تكبيد الميليشيا خسائر في العتاد والأرواح.