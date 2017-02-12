قفازات ذكية من فيسبوك للعالم الافتراضي

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نيويورك ــ وكالات

تتجه شركة “أوكيولوس”، لنظارات الواقع الافتراضي، التابعة لمجموعة فيسبوك، لإطلاق قفازات “ذكية” تتيح لمن يرتدونها قدرات متطورة للتفاعل مع العالم الافتراضي.

وقال مؤسس موقع فيسبوك، مارك زوكربرغ، إن الشركة المتخصصة في نظارات الواقع الافتراضي تعمل، لإتاحة التفاعل مع العالم الافتراضي باليد عبر قفازتين، بعدما كان الأمر مقتصرا على المشاهدة في وقت سابق.

وتمكن القفازات من يقوم بارتدائها في يديه ويضع النظارتين، أن يرسم ويكتب على لوحة مفاتيح افتراضية كما أن بوسعه التحرك على غرار أبطال الأفلام السينمائية مثل الرجل العنكبوت “سبايدر مان”

وأجرى زوكربرغ، زيارة لمختبر الشركة في منطقة ريدموند، بولاية واشنطن، وشارك صورا له بداخله، قائلا إن هدف الشركة هو صناعة نظارات عملية بحجم صغير يمكن أخذها إلى أي مكان، فضلا عن إتاحة التفاعل مع الواقع الافتراضي على نحو ما هو قائم مع العالم الحقيقي.