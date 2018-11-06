قفزة عالية لأرباح استثمارات المملكة الخارجية

طوكيو ــ رويترز

أعلنت مجموعة سوفت بنك اليابانية امس “الاثنين ” عن قفزة في أرباح الربع الثاني بفضل تقييمات أعلى لاستثماراتها في التكنولوجيا الفائقة وبدعم من صندوق رؤية المشترك مع المملكة.

والمعروف أنه منذ إطلاق صندوق رؤية سوفت بنك بين صندوق الاستثمارات العامة ومجموعة سوفت بنك، وأرباح المجموعة في تصاعد مستمر، مما يؤكد فاعلية الاستثمار السعودي وقدرته على انتقاء استثماراته الخارجية.

وارتفعت أرباح المجموعة من يوليو إلى سبتمبر إلى 705.7 مليار ين (6.23 مليار دولار) مقارنة مع 395.6 مليار ين قبل عام. واعتمدت أرقام العام الماضي على معايير محاسبية قديمة.

وتشهد سوفت بنك وصندوقها رؤية المدعوم من المملكة والذي أصبح أكبر صندوق استثمار مباشر في العالم بعدما جمع أكثر من 93 مليار دولار العام الماضي، تناميا في تقييمات استثماراتهما في قطاع التكنولوجيا مثل تطبيقات سيارات الأجرة على غرار أوبر تكنولوجيز ووحدة السيارات ذاتية القيادة في جنرال موتور.