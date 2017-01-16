قلده قلادة الملك عبدالعزيز .. خادم الحرمين وملك أسبانيا يبحثان تعزيز العلاقات وتطورات المنطقة

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الرياض- واس

عقد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – في قصر اليمامة بالرياض أمس، جلسة مباحثات رسمية مع جلالة الملك فيليب السادس ملك مملكة أسبانيا .

وجرى خلال جلسة المباحثات استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، والسبل الكفيلة بمواصلة تعزيزها في مختلف المجالات، بالإضافة إلى تطورات الأحداث في منطقة الشرق الأوسط.

حضر جلسة المباحثات، صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، وصاحب السمو الملكي الأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار خادم الحرمين الشريفين، و صاحب السمو الملكي الأمير متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز وزير الحرس الوطني ،

وصاحب السمو الأمير منصور بن خالد آل فرحان سفير خادم الحرمين الشريفين لدى مملكة أسبانيا ، ومعالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العيبان ، ومعالي وزير الثقافة والإعلام الدكتور عادل بن زيد الطريفي الوزير المرافق ، ومعالي وزير المالية الأستاذ محمد بن عبدالله الجدعان.

كما حضرها من الجانب الأسباني معالي وزير الشئون الخارجية والتعاون السيد الفونسو ماريا داستس قيثيدو ، ومعالي وزير الأشغال العامة والنقل السيد أنيجو خواكين ، ورئيس الديوان الملكي خايمي الفونسو ، ونائب وزير الدفاع أغوستين كوندي ، ووزيرة الدولة للشؤون التجارية ماريا لويس ، ووزير الدولة للبنية التحتية والمواصلات والإسكان خوليو غوميت ، والسفير الأسباني لدى المملكة خواكين بيريث .

وكان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – قد استقبل في قصر اليمامة أمس، جلالة الملك فيليب السادس ملك مملكة أسبانيا .

كما كان في استقبال جلالته، صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض .

وقد أجريت لجلالة ملك أسبانيا، مراسم استقبال رسمية، حيث عزف السلامان الوطنيان للبلدين، ثم استعرض حرس الشرف.

بعد ذلك صافح جلالته مستقبليه، صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن بندر بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين، وصاحب السمو الملكي الأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار خادم الحرمين الشريفين،

وصاحب السمو الملكي الأمير متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز وزير الحرس الوطني، و صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور عبدالعزيز بن سطام بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين،

وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن مساعد بن عبدالعزيز رئيس الهيئة العامة للرياضة، وصاحب السمو الملكي الأمير منصور بن مقرن بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين، وأصحاب المعالي الوزراء، وقادة القطاعات العسكرية.

كما صافح خادم الحرمين الشريفين – أيده الله – الوفد الرسمي المرافق لجلالة ملك أسبانيا.

عقب ذلك صحب خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، الملك فيليب السادس ، إلى صالة الاستقبال الرئيسية بالديوان الملكي، حيث صافح فخامته أصحاب السمو الأمراء.

وخلال الاستقبال تفضل خادم الحرمين الشريفين بتقليد جلالة الملك فيليب السادس ملك مملكة اسبانيا قلادة الملك عبدالعزيز، وهي أرفع الأوسمة السعودية درجة، وتمنح تكريما للملوك ورؤساء الدول .

وقد أقام خادم الحرمين الشريفين مأدبة غداء تكريماً لجلالته، والوفد المرافق له .

حضر مراسم الاستقبال صاحب السمو الأمير خالد بن فهد بن خالد، وصاحب السمو الأمير بندر بن عبدالله بن عبدالرحمن، وصاحب السمو الأمير فيصل بن عبدالعزيز بن فيصل،

وصاحب السمو الأمير سعد بن عبدالله بن تركي، وصاحب السمو الأمير الدكتور عبدالرحمن بن سعود الكبير، وصاحب السمو الأمير متعب بن ثنيان بن محمد، وصاحب السمو الأمير سعود بن عبدالله بن ثنيان رئيس الهيئة الملكية للجبيل وينبع، وصاحب السمو الملكي الأمير سطام بن سعود بن عبدالعزيز،

وصاحب السمو الأمير تركي بن فهد بن جلوي، وصاحب السمو الأمير عبدالعزيز بن فهد بن سعد، و صاحب السمو الأمير فيصل بن سعود بن محمد، و صاحب السمو الأمير الدكتور تركي بن سعود بن محمد رئيس مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، و صاحب السمو الأمير عبدالعزيز بن محمد بن عياف،

وصاحب السمو الأمير خالد بن سعد بن خالد، وصاحب السمو الأمير بندر بن سعود بن محمد المستشار بالديوان الملكي، وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن بندر بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الأمير سعد بن عبدالله بن عبدالعزيز بن مساعد، وصاحب السمو الأمير الدكتور بندر بن سلمان بن محمد،

و صاحب السمو الأمير بندر بن عبدالعزيز بن عياف و صاحب السمو الأمير منصور بن ثنيان بن محمد، و صاحب السمو الملكي الأمير عبدالرحمن بن مساعد بن عبدالعزيز، و صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن فيصل بن بندر بن عبدالعزيز،

وصاحب السمو الأمير فهد بن سعد بن فيصل، وصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز المستشار بالديوان الملكي، و صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن سلطان بن عبدالعزيز، و صاحب السمو الأمير منصور بن خالد آل فرحان سفير خادم الحرمين الشريفين لدى مملكة أسبانيا،

و صاحب السمو الملكي الأمير بندر بن فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، و صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز، و صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز، و صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن سلمان بن عبدالعزيز، و صاحب السمو الأمير سعود بن تركي بن فهد، وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالمجيد بن عبدالإله بن عبدالعزيز.