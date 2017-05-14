قلد ضباط الملحقية رتبهم الجديدة.. محمد بن نواف يستقبل العيسى ويشيد بجهود الرابطة

شارك عبر واتساب

لندن – واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نواف بن عبد العزيز سفير خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة المتحدة في مقر السفارة بلندن معالي الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي الشيخ الدكتور محمد بن عبد الكريم العيسى.

وأشاد سموه خلال اللقاء بالدور المهم الذي يضطلع به العلماء المسلمين في نشر رسالة التسامح والقيم الإسلامية الصحيحة في أنحاء العالم، ودورهم الفاعل في مواجهة التطرف والعنف الذي يهدد المجتمعات الآمنة.

وشكر معالي أمين عام رابطة العالم الاسلامي سمو السفير على اللقاء ، معرباً عن تقديره للجهود الكبيرة التي يبذلها سموه في خدمة الإسلام والمسلمين.

من جهة ثانية قلّد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نواف بن عبدالعزيز سفير خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة المتحدة امس في مقر السفارة بلندن الملحق العسكري السعودي اللواء طيار عبد الله بن صالح الزغيبي رتبته الجديدة بعد صدور الأمر السامي الكريم بترقيته إلى رتبة لواء طيار.

كما قلد سموه وفقاً للأمر السامي الكريم المقدم ركن سلطان بن خليفة العقيل والمقدم بحري ذاكر بن علي الزبيدي رتبهم الجديدة سائلاً المولى عز وجل أن يوفقهم في مهام عملهم.

وقدم الملحق العسكري باسمه ونيابة عن زملائه الشكر والامتنان للثقة الملكية الغالية ولسمو سفير خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة المتحدة على تقليدهم رتبهم، مؤكداً الحرص الدائم على تقديم المزيد لخدمة دينهم وحماية وطنهم.