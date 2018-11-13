قلق أممي من استمرار الغارات الجوية في دير الزور السورية

أعربت الأمم المتحدة عن قلقها إزاء التقارير التي تشير إلى استمرار الأعمال العدائية والغارات الجوية في محافظة دير الزور شرق سوريا، مما أسفر عن مقتل وإصابة مدنيين.

وقال نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة فرحان حق في المؤتمر الصحفي اليومي بالمقر الدائم في نيويورك:” يوم أمس، وردت أنباء عن مقتل أربعة من النازحين داخليًا في غارة جوية على مدينة هجين، يأتي هذا الهجوم في أعقاب تقارير عن ضربات جوية مكثفة على المناطق السكنية في المدينة، قتل فيها ما لا يقل عن عشرة مدنيين يوم الخميس الماضي”.

وأوضح فرحان حق أن الأمم المتحدة تواصل دعوة جميع أطراف النزاع إلى احترام التزاماتها بموجب القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، بما في ذلك ضمان حماية المدنيين والبنية التحتية المدنية.