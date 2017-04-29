قمة بين مضر والنور في نهائي نخبة اليد اليوم

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الدمام –البلاد

تختتم مساء اليوم ، منافسات بطولة النخبة على كأس الأمير فيصل بن فهد لكرة اليد للموسم الرياضي (1437 – 1438)هـ،برعاية رئيس الاتحاد تركي الخليوي ؛ حيث تجمع القمة المرتقبة بين مضر والنور على صالة الهيئة العامة للرياضة بالدمام، ويسعى مضر وراء إسعاف موسمه، والعودة إلى منصات الذهب بتحقيق البطولة، بينما يرغب النور بالانتصار لتحقيق اللقب للعام الثالث على التوالي، وثلاثية ثالثة. ويعتمد مضر على المحترفين، محمد حبيب (بحريني)، و سيف الدين (تونسي)، وحسن الجبني وأحمد العلي ومحمد عباس وحسن الخضراوي ومنير أبو الرحى، إلى جانب محمد الزاير وعباس الصفار. والحارسين علي الصفار، وحسن آل تريك، إلى جانب عبد الله سلام، و شاهين أبو شاهين، وأحمد عبد رب النبي.

ويتواجد بالنور المحترف حسين الصياد (بحريني)، و مهدي آل سالم، وعبد الله حماد وهشام العبيدي، ومجتبى آل سالم، وعبد الله عباس، وحسان الغزيوي، وعلي التاروتي.

ويتوقع أن يحظى اللقاء بحضور جماهيري كبير جدا، يغطي أرجاء صالة الهيئة العامة للرياضة بالدمام؛ نظرا لأهمية اللقاء، والشعبية الكبيرة التي يحظى بها كلا الفريقين.