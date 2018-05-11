قمة روسيا والعالم الإسلامي تناقش التعاون الاقتصادي

قازان- وكالات

انطلقت أمس في مدينة قازان القمة الاقتصادية الدولية العاشرة “روسيا والعالم الإسلامي”، وسط مشاركة واسعة، وحضور 3 آلاف مشارك من أكثر من 50 دولة.

ورحب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بالمشاركين في القمة التي ستستمر 3 أيام، وكتب على موقع الكرملين: “أرحب بكم بحرارة بمناسبة افتتاح القمة الاقتصادية الدولية العاشرة “روسيا والعالم الإسلامي” التي وبشكل تقليدي، تستضيفها قازان”​​​.

وأكد بوتين على استمرار دعم روسيا جهود الدول المشاركة في القمة، التي تهدف إلى تعزيز مبادئ العدل والمساواة والمنفعة المتبادلة في العلاقات الاقتصادية الدولية، مشيرا إلى أن جدول أعمال القمة يشمل قضايا مهمة في المجالات المالية والاستثمارية والتجارية وميادين البنى التحتية وغيرها.

يذكر أن قمة “روسيا والعالم الإسلامي” انعقدت لأول مرة في قازان عام 2009، ومنذ ذلك الحين أصبحت المنبر الرئيسي للتعاون الاقتصادي بين المناطق الروسية والدول الإسلامية.

وشهدت القمة على مدى السنوات الماضية مشاركة واسعة من منظمات دولية، ومسؤولين حكوميين، وممثلين عن البعثات الدبلوماسية، وكبار المستثمرين ورجال الأعمال ومديري الشركات الروسية والأجنبية.

وتهدف القمة إلى تعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية والعلمية والتقنية والاجتماعية والثقافية بين روسيا ودول منظمة التعاون الإسلامي، حيث استقطبت سنة 2017 نحو 2600 ممثل عن منظمات دولية، ومستثمرين ورجال أعمال من 53 دولة في العالم.