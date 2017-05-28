قمة مجموعة السبع تتوصل لمسودة اتفاق حول الهجرة

تاورمينا- وكالات

قال مصدر دبلوماسي إيطالي، إن قادة الدول المشاركة بقمة مجموعة السبع، توصلوا إلى اتفاق حول مسألة الهجرة، أكدوا من خلاله على الحقوق السيادية للدول في السيطرة على حدودها، ووضع سقف واضح لمستويات الهجرة.جاء ذلك بحسب مضمون مسودة الاتفاق التي نقلها التلفزيون الإيطالي الرسمي عن مصدر دبلوماسي (لم تسمه) في وفد البلاد الذي يرأس القمة المنعقدة حاليا في مدينة تاورمينا الإيطالية (جنوب).

وتضم مجموعة السبع كلاً من الولايات المتحدة واليابان وألمانيا وفرنسا وكندا وبريطانيا، بالإضافة إلى إيطاليا.

وجاء في مسودة الاتفاق “على الرغم من أننا نؤيد حقوق الإنسان للمهاجرين واللاجئين، فإننا نؤكد من جديد الحقوق السيادية للدول في السيطرة على حدودها ووضع سقف واضح لمستويات الهجرة،

مع الأخذ بالاعتبار العناصر الأساسية المتمثلة في الأمن الوطني والرفاهية الاقتصادية”.

ووفق الوثيقة فإن “السيطرة على تدفق المهاجرين وإدارتها تتطلب مراعاة التمييز بين اللاجئين والمهاجرين لأسباب اقتصادية، مع التأكيد على أن المقاربة القائمة على اعتبار الظاهرة بمثابة حالة طوارئ لا يمكن أن تستمر على المدى الطويل”

وأشارت إلى “وجود توافق حول ضرورة إقامة شراكات لمساعدة البلدان مصدر الهجرة، من خلال تهيئة الظروف داخل حدودها، في خطوة تستهدف معالجة أسباب هذه الظاهرة”.

وفي سياق آخر، وبحسب المصدر، فإن القادة، “لا يزالون غير متفقين حول مسألة المناخ”.

واستطرد المصدر في الصدد ذاته “تظل المواقف متباعدة لاسيما بشأن اتفاق باريس الذي امتنعت الولايات المتحدة عن التوقيع على بيان مشترك ختامي في نهاية اجتماع وزراء الطاقة بمجموعة السبع التي جرت مطلع نيسان/أبريل الماضي بروما، بسبب الإشارة إلى الالتزام باتفاق باريس للمناخ”.

وفي شأن آخر لفت المصدر إلى “استمرار الانقسامات في مواقف القادة السبعة حول قضية التجارة العالمية، ودور منظمة التجارة العالمية، حيث تريد الولايات المتحدة مراجعة موقفها بينما تسعى باريس إلى اتفاق طموح إلى أبعد حد حول الدفاع عن النظام التعددي”.

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