قميص الهلال يؤكد انفراد (البلاد )

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الرياض ـــ البلاد

تأكيدًا لما انفردت به ” البلاد” في عددها الصادر أمس، من دخول شركة الاتصالات السعودية، على خط المفاوضات الهلالية، مع طيران الإمارات، ظهر لاعبو الهلال مساء أمس، وهم يرتدون على قمصانهم من الأمام شعار «جوّي»، وهي الخدمة التي أطلقتها شركة الاتصالات السعودية «STC»، حيث سيرتديها أيضا لاعبو الهلال في النهائي، الذي سيجمعهم بفريق الأهلي في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين نهاية الأسبوع الحالي، على أن تفتح المفاوضات بعد النهائي لتكون الرعاية كاملة على القميص الهلالي – الصدر والظهر- حيث يتوقع أن يتوصل الطرفان إلى اتفاق في ظل ماوصلت له المفاوضات بينهما سابقا.