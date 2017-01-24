قنصل السودان يودع القوات البحرية

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جدة- البلاد

ودع القنصل العام السوداني في جدة، السفير عوض حسين زروق بميناء جدة الإسلامي، القوات البحرية السودانية المشاركة في فعاليات التمرين البحري السعودي السوداني المختلط (الفلك 2)، الذي نفذ في قاعدة الملك فيصل البحرية بالأسطول الغربي في 14 ربيع الآخر 1438هـ الموافق 12 يناير 2017م، واختتم في21 ربيع الآخر 1438 هـ، الموافق 19 يناير 2017 م.

وهدف تمرين (الفلك2) إلى التأكيد على عمق ومتانة العلاقات بين القوات البحرية السعودية والسودانية، والحفاظ على أمن البحر الأحمر، ليبقى بيئة آمنة مستقرة ضد أي تهديدات، ولرفع جاهزية وكفاءة منسوبي القوات البحرية السعودية والسودانية في تنفيذ المهام المناطة بهم.