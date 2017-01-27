قوات أمن المنشآت تحتفل بتخريج 47 متدربا

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جدة – واس

احتفلت قوات أمن المنشآت أمس بتخريج 47 متدربا في دورة مكافحة الإرهاب لفرق التدخل السريع لمنسوبي المديرية العامة للسجون ، وذلك بمركز تدريب القوات بذهبان ، بحضور مساعد قائد قوات أمن المنشآت للتخطيط والتطوير اللواء عبدالله بن حامد الخلف.

وبدئ الحفل بالقرآن الكريم ثم كلمة قائد مركز قوات أمن المنشات بمحافظة جدة المقدم علي بن محمد ال شيبان ، رحب فيها بالحضور ، مبيناً أن الخريجين تلقوا التدريب والتأهيل في مختلف المعارف والمهارات التي تحقق أهداف المديرية العامة للسجون ، واكتسبوا المعارف والمهارات اللازمة التي تؤهلهم للقيام بالأعمال المناطة لحماية السجون بمستوى عال بفضل الله عز وجل ،

متمنياً من الله أن يحفظ على هذه البلاد دينها وولاة أمرها ، وأن يديم عليها نعمة الأمن والأمان ، وأن ينصر جنودنا البواسل على أعداء الدين والوطن ، ويرد كيد الكائدين في نحورهم ، وأن يرحم الشهداء.

بعد ذلك ألقيت كلمة الخريجين ، عقب ذلك تم عرض فرضية اقتحام مبنى للتصاريح بالسجن وفرضية لعرض مهارة لرماية الثقة وكذلك فرضية الاستيلاء على باص لنقل السجناء بعدها تم عرض فقرة لاستعراض مهارات الاشتباك.

وفي نهاية الحفل توج اللواء عبدالله الخلف الخريجين بتسليمهم الشهادات.