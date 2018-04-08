قوات الأسد تجدد قصفها الجوي على مدينة دوما

جددت قوات النظام السوري قصفها ، اليوم الأحد ، على مدينة دوما في الغوطة الشرقية، وذلك غداة مقتل العشرات جراء غارات لقوات النظام السوري وإصابة آخرين في حالات اختناق.

وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، بأن قصف قوات نظام الأسد تجدد على مدينة دوما صباح اليوم

مع استمرار المفاوضات حول إجلاء الراغبين من مدينة دوما.

ووثق المرصد أمس السبت مقتل 42 مدنياً جراء قصف قوات النظام السورية الجوي على مدينة دوما.

وأشار إلى أن 70 حالة اختناق وصعوبة تنفس بين المدنيين في الأقبية والملاجئ جراء الهجوم الكيماوي

من قبل قوات نظام الأسد على مدينة دوما، وأنّ 11 شخصاً بينهم أربعة أطفال توفوا جراء ذلك.