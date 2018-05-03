دولية

قوات الأسد تقصف الريف الشمالي لحماة وتستهدف مناطق في ريف حلب

كتبه ibrahim abd el gffaraccess_time17 / شعبان / 1439 هـ       3 مايو 2018chat_bubble_outlineضف تعليق

تعرضت مناطق في قرية حصرايا وأطراف قرية الزكاة في الريف الشمالي لحماة لقصف مدفعي من قوات النظام السوري، مما تسبب بأضرار مادية دون ورود معلومات عن خسائر بشرية.

وأوضح المرصد السوري لحقوق الإنسان في بيان له، أن القصف طال أيضًا مناطق في بلدة كفر زيتا وقرية الصياد في الريف الشمالي، كما تعرضت مناطق في قرية الحويز الواقعة في سهل الغاب بريف حماة الشمالي الغربي للقصف دون ورود معلومات عن إصابات.

وأفاد البيان, عن سماع دوي انفجارات في ريف حلب جراء قصف قوات النظام مناطق في بلدة كفر حمرة الواقعة بالريف الشمالي الغربي لحماة تزامن مع قصف قوات النظام مناطق في بلدة خلصة في الريف الجنوبي لحلب.

وأكد البيان إصابة طفلان بانفجار قذيفة خاملة في منطقة العيس بالقطاع الجنوبي من ريف حل

ibrahim

كتب بواسطة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

الرجاء ادخال الاجابة الصحيحة *