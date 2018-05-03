قوات الأسد تقصف الريف الشمالي لحماة وتستهدف مناطق في ريف حلب

تعرضت مناطق في قرية حصرايا وأطراف قرية الزكاة في الريف الشمالي لحماة لقصف مدفعي من قوات النظام السوري، مما تسبب بأضرار مادية دون ورود معلومات عن خسائر بشرية.

وأوضح المرصد السوري لحقوق الإنسان في بيان له، أن القصف طال أيضًا مناطق في بلدة كفر زيتا وقرية الصياد في الريف الشمالي، كما تعرضت مناطق في قرية الحويز الواقعة في سهل الغاب بريف حماة الشمالي الغربي للقصف دون ورود معلومات عن إصابات.

وأفاد البيان, عن سماع دوي انفجارات في ريف حلب جراء قصف قوات النظام مناطق في بلدة كفر حمرة الواقعة بالريف الشمالي الغربي لحماة تزامن مع قصف قوات النظام مناطق في بلدة خلصة في الريف الجنوبي لحلب.

وأكد البيان إصابة طفلان بانفجار قذيفة خاملة في منطقة العيس بالقطاع الجنوبي من ريف حل