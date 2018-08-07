قوات الأمن تنفذ تعليمات تصاريح أداء الحج

جدة – البلاد

بدأت الجهات الأمنية في تنفيذ التعليمات التي تقضي بحصول حجاج الداخل من المواطنين والمقيمين على تصريح لأداء فريضة الحج ، حيث أعلنت القوات الخاصة لأمن الطرق عبر حسابها الرسمي على تويتر أنه سيتم البدء بالتحقق من حصول جميع الأشخاص المحرمين على تصاريح للحج اعتبارًا من بعد الساعة الثانية عشرة صباحاً من يوم الثلاثاء الموافق الخامس والعشرين من شهر ذي القعدة .

من جانبه أوضح قائد القوات الخاصة لأمن الطرق اللواء زايد الطويان أن الجهات الأمنية رفعت من درجة استعداداتها لتنفيذ تعليمات الحج على كافة الطرق وفي المراكز التي على المداخل المؤدية إلى العاصمة المقدسة بالإضافة إلى تشغيل مراكز ضبط أمني مؤقته في كافة المناطق والمداخل غير الرسمية والزراعية والجبلية المحيطة بمكة المكرمة لضبط كل من يحاول التسلل من خلالها .

وأكد اللواء الطويان أن رجال الأمن سيتعاملون بحزم مع كافة المخالفات وسوف يستمرون في تنفيذ تعليمات تصاريح أداء الحج ، وإعادة كل من يخالف ذلك ومنعه من الدخول إلى العاصمة المقدسة وتطبيق الأنظمة والتعليمات بحق الناقلين للحجاج المخالفين ومركباتهم حتى نهاية موسم الحج ، مشيراً إلى أنه سيتم توثيق هوية المخالفين من المقيمين بالخصائص الحيوية وترحيلهم من المملكة ومنعهم من العودة اليها قبل مرور عشر سنوات .

وأضاف أن رجال أمن الطرق باشروا مهامهم في مداخل العاصمة المقدسة اعتبارًا من الخامس والعشرين من شهر شوال لمنع المقيمين من دخول العاصمة المقدسة إلا بتصريح يوضح ارتباطهم بعقود عمل خلال الموسم داخل العاصمة المقدسة ، مفيداً أنه تمت إعادة أكثر من ( ١٨٨٤٦٤) شخصاً وعدد (٨٣٧٦٤) مركبه حتى نهاية يوم أمس الأحد لمخالفتهم للتعليمات وعدم حصولهم على التصاريح النظامية التى تخولهم للدخول لمكة المكرمة خلال موسم الحج .

وتشمل مهام قوات أمن الحج بمداخل مكة المكرمة ضبط المركبات المخالفة لتعليمات نقل الحجاج وتحويلها لمواقف المركبات بمداخل العاصمه المقدسة ، ومتابعة سيارات حجاج البر القادمين من خارج المملكة وتوجيهها إلى المواقف المخصصة لها بعد إيصال ركابها من الحجاج إلى مواقع إقامتهم .

الجدير بالذكر أنه يشارك في تنفيذ المهام الأمنية بالمداخل المؤدية إلى العاصمة المقدسة بالإضافة الى قوات أمن الطرق والجهات الأمنيه ذات العلاقة كلاً من قيادة أمن الحج لشؤون المرور ، و المديرية العامة للجوازات، والمديريه العامه للسجون ، وطيران الأمن ، وتساند شرط وفروع القوات الخاصة لأمن الطرق بكافة مناطق المملكة في مهمة الحج كل في اختصاصه لضبط حملات الحج الوهمية وذلك وفق منظومة أمنية شاملة لتنفيذ الإجراءات النظامية المبكرة على كافة الطرق المؤدية إلى مكة المكرمة .