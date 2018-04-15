قوات التحالف تنقل الفريق الطبي لمنظمة البلسم لتقديم خدماته داخل اليمن

نقلت قوات التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن بقيادة المملكة العربية السعودية، اليوم، الفريق الطبي لمنظمة البلسم الدولية إلى مدينة المكلا بمحافظة حضرموت اليمنية، وذلك لتسهيل الأهداف الإنسانية للمنظمة المتمثلة في علاج المصابين بأمراض القلب في اليمن، إلى جانب إجراء عدد من جراحات القلب والقسطرة وتوفير الاحتياجات الطبية اللازمة لهذا الغرض.

يأتي ذلك ضمن خطة العمليات الإنسانية الشاملة لقوات التحالف العربي باليمن، لتخفيف المعاناة التي تسبّبت فيها الميليشيات الانقلابية الحوثية المدعومة من إيران، وتدميرها البنى التحتية لعديد من المنشآت الصحية في اليمن.

وقال الرئيس التنفيذي لمنظمة البلسم الدولية الدكتور عماد بن عبد الله بخاري؛ في تصريح له اليوم، إنه نظراً لما يتمتع به فريق منظمة البلسم الطبي من خبرة عالية في مجال أمراض وجراحات القلب، فقد تواصل معنا المسؤولون في وزارة الصحة اليمنية ومركز نبض الحياة بمدينة المكلا، مبدين حاجتهم إلى حضور كادر طبي مؤهل إلى داخل اليمن لمعاينة ومعالجة عدد كبير من مرضى القلب.

وأضاف قائلاً: “وبالتواصل مع قوات التحالف العربي بقيادة المملكة، وجدنا منهم التفاعل السريع في تقديم الدعم اللوجستي لفريقنا الطبي، لنقله إلى داخل اليمن”.

وأوضح الرئيس التنفيذي لمنظمة البلسم الدولية، أن الفريق يهدف خلال هذه الزيارة، إلى علاج 300 مريض، تتفاوت حالاتهم ما بين عمليات قلب مفتوح وقسطرة، إضافة إلى معاينة وعلاج المراجعين للعيادات الخارجية لمركز نبض في مدينة المكلا بمحافظة حضرموت.

وأعرب الدكتور عماد؛ في ختام تصريحه، عن شكره لقوات التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية، لما تقدمه من خدمات إنسانية عاجلة للشعب اليمني الشقيق.