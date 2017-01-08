قوات الشرعية تتقدم في تعز

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تعز – عدن – وكالات

أعلن المتحدث العسكري باسم الجيش الوطني في محافظة تعز باليمن، أن الجيش والمقاومة الشعبية تمكنا من دحر ميليشيات الحوثي والمخلوع صالح أمس السبت، من مناطق ذباب ، والسيطرة على قرية ذباب والمنصورة وجبال العمري، بإسناد جوي من طائرات التحالف العربي.

وقال: إن المعارك على أشدها والتقدم مستمر والميليشيات تنهار أمام قوات الجيش وقصف طائرات التحالف، الذي دمر مواقع ومعدات وتجمعات الانقلابيين.

وكان الجيش والمقاومة قد حققا تقدماً كبيراً في جبهات مقبنة وجبل حبشي وجنوب الوازعية غربي تعز، بتغطية مستمرة من طيران التحالف الذي شن غارات مكثفة على مواقع المتمردين، حيث قتل أكثر من 16 من الميليشيات، وتدمير عتاد عسكري.

اقتصاديا أعلن أحمد عبيد بن دغر رئيس مجلس الوزراء اليمني انتهاء أزمة السيولة النقدية في الجهاز المصرفي للبلاد، مع وصول نحو 200 مليار ريال من العملة المحلية الجديدة التي جرت طباعتها في روسيا إلى عدن.

وكان ابن دغر قد أعلن في تصريحات: إن الحكومة تغلبت على كل العقبات المتعلقة بطباعة العملة المحلية، والبدء في صرف المرتبات لجميع مرافق الدولة.