قوات الشرعية تقطع الإمداد عن الانقلابيين بتعز

تعز – وكالات

سيطرت قوات الجيش الشرعي، والمقاومة الشعبية على مواقع الرمادة، باتجاه منطقة الربيعي، والاستيلاء على جبل المنعم وما حوله . وأكد المسؤول الإعلامي بمجلس تنسيق المقاومة في محافظة تعز اليمنية رشاد الشرعبي، قطع خطوط الإمداد عن الانقلابيين في تعز بالكامل.

وأوضح الشرعبي، أن الجيش والمقاومة تقدما على جميع الجبهات باتجاه مناطق مقبنة والرمادة، وأن عمليات الرمح الذهبي التي يقودها التحالف العربي لتحرير السواحل اليمنية، كان لها دور في استمرار تقدُّم قوات الشرعية في مناطق الذباب والمخا والخوخة التابعة لمحافظة الحديدة.

يأتي ذلك في وقت، شنت فيه قوات الجيش اليمني الوطني هجومًا عنيفًا على مواقع ميليشيات المخلوع والحوثي في أطراف منطقة أبواب الحديد، وآل صبحان التابعة لجبهة باقم بمحافظة صعدة ، أسفر عن مقتل عدد من أفراد الميليشيات، وإحراق مخزن سلاح تابع للميليشيا،

طبقا لمصدر ميداني بالجيش، أشار أيضا إلى أن مقاتلات التحالف العربي لدعم الشرعية شنت 5 غارات جوية على منطقة بركان في مديرية رازح، أسفرت عن سقوط العشرات من الإنقلابيين بين قتيل وجريح.