قوات سعودية تصل الإمارات للمشاركة في تمرين مركز الحرب

الرياض- واس

وصلت أمس مجموعة القوات الجوية الملكية السعودية المشاركة في تمرين “مركز الحرب الجوي الصاروخي 2018” بأطقمها الجوية والفنية كافة, إلى قاعدة “الظفرة” الجوية بدولة الإمارات العربية المتحدة.

وكان في استقبال المجموعة المشاركة في التمرين, الملحق العسكري في سفارة المملكة العربية السعودية لدى الإمارات العميد الطيار الركن أحمد محمد الجهني، وقائد مجموعة القوات الجوية الملكية السعودية المشاركة في التمرين المقدم الطيار الركن حسين سعيد الشهراني وأركانات التمرين.

وأكد المقدم الطيار الشهراني, أن هذه المشاركة ليست الأولى للقوات الجوية في مركز الحرب الجوي الصاروخي, حيث يعد من التمارين المتقدمة على مستوى مثيلاتها في العالم, مبيناً أن هناك دولاً متقدمة مشاركة في التمرين, مبدياً تفاؤله بالتمرين وما سيحمله من فائدة وخبرة ستمكن القوات الجوية الملكية السعودية من الوصول إلى المستوى المتقدم في هذا المجال.

من جهته أوضح الرائد الطيار ثامر الطويلعي, أنه سيتم خلال التمرين تبادل الخبرات العملياتية بين القوات الجوية الملكية السعودية وبين الدول المشاركة التي تحاكي طبيعة الحرب الجوية.

وكانت المجموعة قد غادرت قاعدة الملك عبدالعزيز الجوية بالقطاع الشرقي وكان في وداعها قائد القاعدة اللواء الطيار الركن عيد براك العتيبي, الذي أكد أن المشاركة في مثل هذه التمارين تعود بالنفع في صقل وتطوير مهارات الأطقم الجوية والفنية وكسب الخبرات بين الدول المشاركة, حاثاً الجميع على الاستفادة من مثل هذه التمارين والتعاون فيما بينهم، وأن يعكسوا الصورة التي تليق بالقوات الجوية الملكية السعودية من تقدم وتطور.