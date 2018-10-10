قيادة المملكة وهبت نفسها لخدمة الإسلام والمسلمين

المدينة المنورة ـ خالد سعيد باحكم

استقبل مدير الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة الدكتور حاتم بن حسن المرزوقي، أمس, وفداً من حكومة ولاية ترينجانو الماليزية برئاسة كبير وزراء الولاية الدكتور سمسوري بن مختار, بحضور عدد من مسؤولي الجامعة. وجرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون الأكاديمي والتبادل المعرفي بين الجامعة ومؤسسات التعليم بالولاية,

كما استعرض اللقاء أبرز البرامج التعليمية والأكاديمية والبحثية التي تقدمها الجامعة للطلاب المنتسبين إليها من كافة الدول وعقب القاء نوه كبير وزراء ولاية ترينجانو الدكتور ـ سمسوري بن مختار بالتوسعة العملاقة التي تشهدها المدينة المنورة خاصة التوسعة التي شهدها المسجد النبوي الشريف.

وقال في تصريح خاص لــ( البلاد ) :” هذه التوسعة تبهر كل مسلم عندما يرى التوسعات الجبارة والمباني التي شيدت لخدمة الزوار والمعتمرين وحجاج بيت الله الحرام ولا نستغرب هذا الجهد الجبار والعطاء الوفير من قيادة المملكة العربية السعودية التي وهبت تفسها لخدمة الإسلام والمسلمين”

مؤكدا ان الشعب الماليزي يكن كل حب وتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، حفظه الله، على جهوده الخيرية التي يبذلها من أجل خدمة الاسلام والمسلمين.

وعن التعاون ما بين الجامعة الاسلامية والجامعات الماليزية قال الدكتور سمسوري :”التعاون ما بين ماليزيا والمملكة العربية السعودية قائم في شتى المجالات وليس مابين الجامعت فقط فهناك تعاون في المجال التجاري والاقتصادي والزراعي ولدينا اتفاقيات ثنائية في العديد من المجالات التي تعزز وتقوي أواصر الأخوة ما بين البلدين والشعبين الشقيقين وهناك تأكيد متواصل من قيادة البلدين لتفعيل الاتفاقيات المشتركة بما يحقق الأهداف المرجوة في المزيد من تعميق التعاون والأخوة بين البلدين.