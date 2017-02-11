(قياس) يستعرض إنجازات خطته الاستراتيجية والتشغيلية

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الرياض – البلاد

ترأس صاحب السمو الأمير الدكتور فيصل بن عبدالله المشاري رئيس المركز الوطني للقياس اجتماعاً ، لاستعراض ما تم إنجازه من مبادرات ومؤشرات الخطة الاستراتيجية والتشغيلية وأهم المستهدفات التي سيتم العمل على تحقيقها عام 2017م .

يذكر أن المركز وسعيًا لتحقيق رؤيته ورسالته فقد تم وضع سبعة أهداف استراتيجية مترابطة ومتكاملة تمثلت في مواكبة متطلبات أصحاب المصلحة والمستفيدين من المنتجات والخدمات، والتحول نحو الريادة العالمية، ودعم البحوث والدراسات،

ورفع مستوى رضا المستفيدين وأصحاب المصلحة، وتطوير القدرات المؤسسية، إضافة إلى تحقيق المسؤولية المجتمعية، وتحقيق الاستدامة المالية , حيث تم بناء العديد من المشاريع والمؤشرات التي تضمن تحقيق رؤية المركز وأهدافه الاستراتيجية.