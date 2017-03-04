(قيصرية الأحساء) تنال جائزة (التراث المعماري)

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الأحساء- البلاد

نال سوق القيصرية التاريخي بوسط مدينة الهفوف والذي تمّ إعادة بنائه وتأهيله وتديره أمانة الأحساء، على جائزة التراث المعماري (المركز الثاني) لجائزة منظمة المدن العربية ، جاء ذلك خلال إعلان هيئة تحكيم الجائزة نتائج الدورة الثالثة عشر للجوائز المعمارية، وجوائز تحضير وتجميل المدن بحضور رئيس مجلس أمناء الجائزة المهندس جمال النعيمي.

فيما أكد أمين الأحساء المهندس عادل بن محمد الملحم أن الامانة وضعت ضمن سلم أهدافها تطوير وسط الهفوف التاريخي ، وجاء تأهيل وإعمار وإدارة سوق القيصرية انطلاقاً من أولويات أمانة الاحساء وحرصها على استمرارية تعزيز أهدافها في المحافظة على التراث ،

وامتداداً لنيل الاحساء لعضوية الانضمام لشبكة المدن الإبداعية العالمية بمنظمة اليونسكو العالمية في المجال الإبداعي الخاص بالحرف اليدوية والفنون الشعبية كأول مدينة خليجية والثالثة عربياً ، في ظل دعم واهتمام قيادتنا الرشيدة – ايدها الله – ،

وشراكة استراتيجية بين الأمانة والهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بقيادة رئيسها صاحب السمو الملكي الامير سلطان بن سلمان في المحافظة على التراث الوطني والارث التاريخي في مدن المملكة ومنها الاحساء ، و متابعة وتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف امير المنطقة الشرقية ، وصاحب السمو الأمير بدر بن محمد بن جلوي محافظ الاحساء ، ووزير الشؤون البلدية والقروية المهندس عبداللطيف آل الشيخ .

وأضاف الملحم : أمانة الأحساء تواصل جهودها في المحافظة على الموروث التاريخي للمنطقة عبر تطوير وسط الهفوف التاريخي مشيراً الى ان الأحساء تعتبر من المناطق التراثية العريقة.