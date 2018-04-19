كأس العالم 2018 .. حكام مساعدين لتقنية الفيديو وشاشات عملاقة للإعادات

أوضح الاتحاد الدولي ” الفيفا ” لكرة القدم في بيان له عن تواجد أربعة حكام مساعدين بالفيديو في كل مباراة ضمن كأس العالم 2018 في كرة القدم الصيف المقبل في روسيا ، حيث ستعرض الإعادات على شاشات عملاقة داخل الملاعب .

وسيتم تدريب مجموعتين من 36 حكما و63 مساعدا لكأس العالم في كوفرتشانو على مدى الأسبوعين المقبلين

حيث تنظم ورش عمل حول تقنية المساعدة بالفيديو في التحكيم (في ايه آر) التي ستستخدم للمرة الأولى في النهائيات .

ويتعين على الحكم ( في ايه آر ) الرئيس بالتواصل مع حكم الساحة ويمكنه اقتراح أن يأتي للتحقق من المشاهد

على الخطوط الجانبية” ، وستكون مهمة حكم ( في ايه آر ) المساعد الرقم واحد متابعة مجريات المباراة أثناء إجراء المراجعة

وحكم ( في ايه آر ) المساعد الرقم اثنين سيكون مسؤولا عن التسلل بشكل خاص”

إلى جانب وضع كاميرتين معدلتين خصيصا لمراقبة التسلل خلال كأس العالم

أما المساعد الرقم ثلاثة مسؤولا عن مساعدة حكم ( في ايه آر ) الرئيس، مركزا على احترام البروتوكول

وضمان تواصل جيد بين جميع أفراد فريق العمل وبما يتعلق بحكام تقنية المساعدة بالفيديو في التحكيم، سيكون هناك أربعة تقنيين مسؤولين عن الشاشات وزوايا الكاميرا مع ممثل لفيفا لنقل القرارات مع شرحها على شاشات عملاقة .

يذكر أنه يقتصر استخدام هذه التقنية على أربع حالات قد تؤثر في مسار المباراة ، بعد تسجيل هدف، قرار بركلة جزاء، بعد بطاقة حمراء مباشرة ، أو في حالات الخطأ في هوية اللاعب الذي وجه إليه إنذار أو بطاقة حمراء .