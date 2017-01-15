كاتي بيري تنتج فيلماً يدعم المسلمين ضد ترامب

واشنطن ــ وكالات

قدمت المغنية الأميركية كاتي بيري، دعمها المادي لإنتاج فيلم قصير بعنوان “لا لتطبيع الكراهية” على موقع يوتيوب، دعماً للمسلمين.

ويسلط الإعلان الضوء على أوجه التشابه بين تصريحات ترامب المعادية للإسلام، وحملة الاعتقال الضخمة التي طالت 120 ألف أميركي من أصل ياباني خلال الحرب العالمية الثانية، كما يطرح الفيلم تساؤلاً يقول: هل يكرر التاريخ نفسه؟

يعرض الإعلان قصة حقيقية لهارو كوروميا، البالغة من العمر 89 عاماً، وهي إحدى سكان مقاطعة ريفيرسايد بولاية كاليفورنيا، التي كانت فتاة صغيرة عندما أُجبرت عائلتها على مغادرة منزلهم؛ كي يخضعوا لحملة اعتقال كبيرة بأمر من الحكومة الأميركية، وهو ما يشكل تصرفاً مجحفاً ومخيفاً، يظل بقعة قبيحة تلوث تاريخ الولايات المتحدة.