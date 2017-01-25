كادش يحتفي بلاعبي الاتفاق في البر .. وكاليخون ودوك جاهزان للهلال

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الدمام-حمود الزهاني

أظهر لاعب الوسط الإسباني خوانمي كاليخون، والمهاجم البوليفي ياسماني دوك جاهزية كبيرة في تدريبات الفريق، التي تسبق مواجهة الهلال يوم السبت المقبل، ضمن مباريات الجولة 16 من (دوري جميل) للمحترفين.

وأشرك مدرب الفريق الإسباني خوان جاريدو اللاعب كاليخون في المناورة الفنية، التي أداها اللاعبون في التدريب الصباحي، الذي أقيم في مدينة الأمير سعود بن جلوي صباح أمس، وذلك في ثاني تدريب له مع الفريق.

وتنتظر إدارة النادي اعتماد تسجيل اللاعب في لجنة الاحتراف؛ لتتسنى له المشاركة إلى جانب دوك في مواجهة الهلال، التي ستكون أول إطلالة لهما مع الفريق بعد التحاقهما به في إطار تعاقدات النادي في فترة الانتقالات الشتوية.

من جهة ثانية اجتمع رئيس النادي خالد الدبل ونائبه حاتم المسحل، بحضور رئيس الجهاز الإداري للفريق محمد الدوسري بالمدرب جاريدو؛ حيث تمت مناقشته في وضع الفريق، ودراسة عدد من الأمور المتعلقة بمسيرته المقبلة.

من جهة أخرى يقيم يقيم قائد الفريق حسن كادش اليوم مأدبة غداء للفريق في أحد المخيمات البرية، وذلك رغبة منه في كسر الروتين، وللاحتفاء بزملائه اللاعبين الذين انضموا للفريق مؤخراً.