كاراتيه جدة يتوج ببرونزية اندية وهيئات الغربية

جدة- البلاد

حقق لاعبو نادي جدة للكاراتيه لدرجة الشباب عبدالله غزواني، وعمر العتيبي، وعبدالله شداد وخالد عثمان المركز الثالث والميداليات البرونزية في القتال الجماعي، في بطوله المجموعة الثانية للأندية والهيئات،

التي أقيمت في مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية بالشرائع في مكه المكرمة، بقيادة المدرب الوطني ممدوح ينبعاوي وإداري لعبة الكاراتيه حسن الزهراني،

وجاء الاتحاد أولا، ووج في المركز الثاني ثم نادي جدة ثالثا، والأهلي في المركز الرابع من جانب آخر، أهدى اللاعبون هذا الفوز لرئيس نادي جدة، أحمد البعداني والإدارة على مايولونهم من اهتمام ومتابعة مستمرة واعدين بتحقيق إنجازات أفضل ومراكز متقدمة في المشاركات القادمة.