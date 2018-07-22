كارليتو يصل النمسا ويوقع رسميا مع الاتحاد

جدة – عبدالعزيز عركوك

اكتمل عقد اللاعبين الأجانب للفريق الاتحادي في المعسكر الحالي الذي يقام في النمسا ، عقب وصول المحترف البرازيلي تياقو كارليتو يوم أمس

حيث سيشارك في تدريبات الفريق الأول لكرة القدم اليوم الأحد برفقة السبعة اللاعبين الأخرين الأسترالي جورمان والمغربي كريم الأحمدي والبرازيليين جوناس وفالديفيا والتشيلي فيلانويفا والتونسي أحمد العكايشي والصربي بيزيتش.

وكان الفريق قد واصل تدريباته تحت إشراف المدرب الأرجنتيني رامون دياز، على فترات صباحية ومسائية تركزت على تكثيف اللياقة وتقوية العضلات، وتنفيذ العديد من الجمل الفنية والتكتيكية والمهارية؛ استعدادا لخوض أولى المواجهات الودية والتي ستقام يوم الثلاثاء القادم 24 يوليو أمام كركا السلوفيني،

وثم يلاقي الوحدة الاماراتي يوم 27 يوليو، والفجيرة الاماراتي يوم 1 أغسطس في ثالث المواجهات الودية، يشار إلى أن الاتحاد يفتتح مشواره في دوري النجوم السعودي، بمواجهة الشباب 31 أغسطس القادم.