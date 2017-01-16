كاريكاتير مثير ينتقد الحوثي .. يثر جدلاً واسعاً

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اليمن ــ وكالات

جسد رسام يمني حالة مواطنين قاطنين في محافظات تسيطر عليها مليشيات الحوثي، عبر رسم كاريكاتوري، وصف من خلاله حالة الجوع التى طالتهم .

وعبر الرسام رشاد السامعي، عن واقع المواطنين بتجسيد شخص هزيل البنية، ببطن جوفاء مفرغة من الداخل، يتوسطها أحد الحوثيين الذي يتربع على عرش، وأمامه مائدة تضم صنوف أنواع الطعام والفواكه، وكتب أعلى الرسم” سلطة الحوثيين”.

وتداول الناشطون على منصات التواصل الاجتماعي، الرسم الكاريكاتوري على نطاق واسع، مرفقين به تعليقات تعبر عن امتعاضهم الشديد، لما آل إليه حال الكثير من المواطنين في ظل سلطة الحوثي، وانزعاجهم من تصرفات قيادة المليشيات، بالعمل على الاستفادة بأكبر قدر ممكن من الأوضاع الراهنة في البلاد،

من خلال جمع الأموال وتكديسها، وإشباع أنفسهم دون مراعاة الحالة المعيشية الصعبة، التي وصل إليها المواطنون.