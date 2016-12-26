كاسونجو يتمرد بسبب العميد

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جدة- البلاد

قدم نادي الاتحاد عرضا لنظيره نادى الاتحاد السكندري لاستعارة مهاجم الأخير الكونغولي كابونجو كاسونجو،

فما كان من اللعب إلا أن انقطع عن تمرينات ناديه بحجة عدم تسلمه لمستحقاته المالية ، وذلك بعما علم أن العرض يبلغ 650 ألف دولار لمدة 6 أشهر. إلا أن مسؤولي النادي السكندري رفضوا العرض؛

طمعًا في تسويق اللاعب بشكل جيد، وبيعه بمبلغ كبير في نهاية الموسم. ويحتلّ كاسونجو المركز الثالث في قائمة هدافي الدوري برصيد 7 أهداف، بفارق هدفين خلف نانا بوكو، وأحمد الشيخ ثنائي مصر المقاصة.